求婚對許多人來說是生命的浪漫時刻，但在法國迪士尼卻發生一起大烏龍，一名男子在城堡前的一個舞台上單膝下跪，拿出戒指向女友求婚，底下觀眾看到也開始鼓譟歡呼，期待女子說出「Yes, I do.」的時刻，沒想到一名戴著米老鼠頭飾的男子從後面以超快速度衝出一把將戒指從男子手中搶走，並將兩人請下台。

綜合外媒報導，一名網友美國論壇Reddit公開好友的求婚時刻，畫面中可以看到在男子浪漫的單膝跪地拿出鑽戒求婚，旁邊圍觀眾人也報以歡呼聲，但女子還沒來得及說出我願意鑽戒就遭後方戴著米老鼠頭飾的工作人員搶走並示意他們下台。

當下這對情侶一臉困惑，男子在走下台時似乎也比了一旁的工作人員說:「她說可以的（She said yes）」，但工作人員誤以為是在說女子要答應，並不耐煩的說:「她說好，那太好了，但在台下更好」。這樣「不識相」的行為也讓觀眾開始狂噓這名工作人員。

這段影片由這對夫婦的朋友拍下並上傳到論壇然後痛罵：「這混蛋毀了我好朋友的重要時刻。」（POS destroyed my best friends moment.），根據報導，這名男子在上台前已經得到迪士尼員工的許可。迪士尼事後也聯繫到這對夫婦，為此次求婚遭到中斷道歉，甚至還向他們提供周末免費遊玩和在園區內任一飯店住宿，但遭到拒絕。

Reddit網友大部分都在抨擊工作人員對這對夫婦的不尊重，認為就算中斷也不該再拿出戒指的瞬間；有人更表示「想聽到觀眾狂噓的後續，影片當下明顯剛開始」；還有人留言:「我想在幾天後看到這名工作人員被開除的報導」。