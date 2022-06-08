頭份市上公園週邊建物外牆看板，是全苗栗最貴的路邊看板。（謝明俊攝）

頭份市上公園正逢多個路口交匯，週邊建物外牆看板，是眾參選人必爭之地。（謝明俊攝）

頭份市上公園週邊建物外牆看板，都已被預訂一空。（謝明俊攝）

選戰步步逼近，頭份市選舉氣氛因參選大爆炸愈來愈熱烈，位處頭份市最多路口交匯點的上公園，周邊建物外牆看板也成了選戰兵家必爭之地，也成為全縣最貴的路邊看板，租金較平日大漲2至3倍，小塊看板租金每個月1萬5千元起跳，目前已有多位參選人搶先掛上參選看板，空位看板也都已被參選人搶訂一空，而且還是有行無市。

苗栗縣選舉氣氛日益熱烈，人口最多的頭份市，今年選情異常熱烈，不管是市民代表或是縣議員選舉，都出現參選大爆炸的情勢，多位年青參選者磨刀霍霍 要與老將角逐，很早就掛出選舉看板，展現旺盛的企圖心。

也由於頭份市參選大爆炸，向來被視為全苗栗最貴路邊廣告看板的頭份市上公園，近來已傳出一板難求的熱況，據悉，上公園是頭份市區接鄰路口最多的區域，包括中華路、中正路、信東街等多達7處路口都在此交匯，形成頭份市老市區交通最繁忙的地點，上公園正位處諸多路口的正中央，周邊建物外牆因勢利導成為最佳廣告看板所在。

據悉，環繞上公園周邊的建物外牆廣告看板，粗估超過30面，部分看板為建商長期包租，用來刊登建案廣告，行情每1小塊看板租金每月約5千元，另有部分看板，則是由廣告公司長期包攬，再依價外租，另有部分看板則是屬於地主或是屋主所有，租金則依看板大小自行訂價，各家不一。

隨著選舉屆近，上公園周邊廣告看板也隨著水漲船高，炙手可熱，據悉，價格一下大漲2至3倍，而且都已被預訂一空，每小塊看板行情大漲至每月租金1至1萬5千元不等，後來者想租都租不到了。

例如位在路口三角窗的一戶商家，將3樓高外牆隔成3個區塊分別出租，目前已有一塊已掛上某市代參選人選舉看板，另外2塊也早被其它參選者預定走了，有參選人前來洽詢，店家只能抱歉以對。