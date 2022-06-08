新北市鶯歌陶瓷博物館今天表示，即日起展出「釉之丘壑」王修功回顧展49件作品，展現實用轉型藝術，單色釉擴展多彩釉，低溫燒製走向高溫釉下彩歷程，儼然台灣陶瓷發展史縮影。

鶯歌陶博館發新聞表示，王修功西元1930年生於中國甘肅，投入陶藝超過半世紀，無論陶瓷工廠或藝術殿堂，都突破傳統創造新；他於2015年榮獲第2屆新北市陶藝獎「陶藝成就獎」，對台灣現代陶藝發展影響深遠。

陶博館說，王修功創作以1957年為起點，1980年為分界，在陶瓷產業階段，即已在陶瓷跨界與畫家共同創作藝術彩繪；例如「黑釉刻騎射長身瓶」由畫家席德進以刻花技法，表現山東武梁祠堂的車馬人物，以旋轉方式欣賞作品，好像看戲般的生動流暢。

新北市立鶯歌陶瓷博物館即日起展出「釉之丘壑」王修功回顧展，「黑釉刻騎射長身瓶」（圖）由畫家席德進以刻花技法表現山東武梁祠堂的車馬人物。（圖/ 中央社）

陶博館表示，現代水墨先鋒劉國松所繪「化妝土抽像刻繪方瓶」，簡練大氣、用墨自如的筆觸，可一窺當時陶瓷藝術試圖跳脫仿古的企圖。

在藝術創作方面，王修功鍾情詮釋釉色的多彩絢麗，成為獨特風格，「多彩釉圓盤」、「寬口圓身多彩瓶」等多彩釉陶瓷創作，釉色表現都很精彩；以各式多彩釉陶板切割構圖的媒材創作，展現西方藝術。

新北市鶯歌陶瓷博物館即日起至7月3日展出「釉之丘壑」王修功回顧展，盼透過其各階段的創作，帶領民眾更多認識陶瓷藝術。（圖/ 中央社）

陶博館說，王修功陶藝與幻化的彩釉創作，即日起展出至7月3日，歡迎民眾前往細細品味。另外，陶博館「第3屆台灣陶藝獎」也正展出，更多的展覽資訊可上陶博館官方網站查詢。（編輯：方沛清）1110608