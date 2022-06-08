新竹市多年來在強降雨時發生多處積淹水，市政府近年推動「治水三支箭」，執行區域排水工程、動力抽水系統、智慧防汛系統三方向，防汛工作有成效。

新竹市政府今天發布新聞稿表示，因應氣候變遷，市府展開進行潛勢調查，找出易淹水區域，執行水患治理計畫，8年來投入新台幣10億元推動「治水三支箭」，鞏固竹市防汛工作。

竹市府指出，過去「每雨必淹」的東門大排（即東門城護城河）、竹蓮街與南大路口、全中興地下道等，都透過治水計畫系統性改善，逐步發揮排水成效。

市長林智堅於新聞稿中表示，為強化排水系統，市府近年完成治水工程共計68件，其中關鍵三大工程，包括建置總長56公里雨水下水道，及新建港北金城橋排水簡易抽水站與南寮地區雨水下水道抽水站，以及打造蓄水量2.3萬立方公尺的何姓溪滯洪池。

竹市府工務處表示，104年起針對易淹水地區進行治水規劃，完成東門城周邊埋設管涵、截彎取直，竹蓮街與南大路口也設側溝改善，天府路與榮濱路新設分流管涵將於7月底前完成，排水效率大增。（編輯：方沛清）1110608