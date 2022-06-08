新冠疫情下，家有小孩的父母一方面擔心孩子染疫，也怕確診過後可能併發孩童多系統炎症徵候群(MIS-C)，想要打造孩子自體保護力，又不想單靠瓶瓶罐罐的營養品，該怎麼從天然食物中攝取足夠養份？營養師高敏敏提供「小孩的彩虹維生素食物」圖表，讓家長按圖索驥不驚慌。

兒童確診人數持續增加，國內陸續有兒童罹患「多系統發炎症候群」（MIS-C）。(圖/中央流行疫情指揮中心提供)

●別讓健康減分 4大NG習慣快避開

高敏敏營養師表示，要維持良好體能與適當免疫力，除了吃對食物之外，日常作息也是關鍵，首先必須避免下列4個生活惡習：

1.少糖果、人工色素：易養成發炎體質；

2.油炸、加工食品盡量別碰：會增加身體氧化壓力；

3.控制使用3C的時間：藍光刺激易影響睡眠，降低免疫；

4.熬夜：影響褪黑激素合成，降低細胞修復能力。

●想讓孩子補充足夠的維生素 這樣吃就對了！

疫情期間，家長們都希望能提升孩子免疫力。不過臺中榮民總醫院過敏免疫風濕科謝祖怡醫師指出，免疫力升高並不代表身體一定更健康，強度不適當的免疫反應，有時反而激起身體「免疫風暴」，激化發炎症狀。最健康的體能絕對來自均衡營養、足夠活動、合理休息及適當壓力。尤其對孩童來說，任意補充單一或特定營養素，對體能恐怕適得其反。

高敏敏營養師建議，透過攝取「彩虹維生素食物」，均衡營養能使孩童體內對抗病菌的免疫細胞活躍度合理增加、降低感染機率。所謂「彩虹維生素食物」，指的是孩童應攝取的維生素主要有9種，以不同顏色標記，如同彩虹一般：

除此之外，鼓勵孩子喝足量水，同時無糖綠茶也能防止病毒跟黏膜細胞結合，適度飲用也有助打造免疫防護網，提升「好的免疫力」！