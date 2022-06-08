小朋友誠心祈禱，祝福所有防疫人員平安，也希望疫情能趕快過去。(吳建輝攝)

曾確診過康復的老師也現身感謝，講到激動處還流下眼淚，表示當時接到通知相當無助，但好在衛生局每天的關懷電話，讓他很放心與安心。(吳建輝攝)

幼兒園雖然僅派幾位學童代表，但所有師生與家長都透過線上方式參與，表達對防疫人員感謝。(吳建輝攝)

本土疫情沒尚未趨緩，一線護理人員拚防疫壓力越來越大，南投基督教大衛王幼兒園的小朋友，8日就帶著手繪的感謝卡片，到南投縣衛生局感謝辛苦的防疫人員，還在現場獻唱詩歌，希望疫情能夠趕快過去，給一線的防疫人員滿滿的感謝。

今年4月南投縣出現首例幼兒園傳播鏈，衛生局陸續啟動預防性停課、疫苗施打、幼兒家庭快篩發放等作為，幼兒園小朋友小小年紀難以理解疫情的嚴重性及危險性，不過辛苦的防疫人員為了保護他們仍堅守崗位，小朋友的暖舉也滋養了每一位防疫英雄。

小朋友童言童語說，感謝防疫人員幫他們打針讓他們有保護力，還幫他們快篩，教導他們如何保護自己；而其中曾確診過康復的老師也現身感謝，講到激動處還流下眼淚，表示當時接到通知相當無助，但好在衛生局每天的關懷電話，讓他很放心與安心。

幼兒園長李秀年表示，真的很感謝衛生局幫忙，前線的醫護人員守護我們，記得當時疫情正嚴峻時，衛生局隨即成立LINE的群組，即時的指導他們如何應對，真的相當感謝，真的要再次感謝所有醫護人員。

衛生局長陳南松表示，真的要感謝所有小朋友帶來的祝福，這些鼓舞遠比收到物資還要感動，衛生局能做的就是站在前線保護小朋友，而小朋友如果要感謝、保護我們，就是盡力做好保護自己，戴口罩、勤洗手，做好相關防疫作為，這樣對防疫人員來說就很足夠，再次感謝所有小朋友帶來的祝福。