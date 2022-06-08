工業電腦龍頭研華（2395）8日公布5月營收達56.14億元，年增25.12％，月增17.57％，重返成長軌道，擺脫中國大陸封控衝擊，並在遞延效應加持下，一舉推升營收改寫單月次高紀錄。

研華表示，以區域別來看，北美、中國與新興市場的5月營收表現最為強勁，年增分別成長41％、24％與18％。其中，昆山製造中心已恢復正常運作，挹注中國大陸市場單月營收來到今年新高水位。

就事業群表現而言，嵌入式物聯網平台事業群（EIoT）、物聯雲事業群（CIoT），以及服務物聯網事業群（SIoT）需求暢旺，各較去年同期大幅成長30％、59％與47％。

研華前5個月合併營收265.10億元，較去年同期的223.24億元，成長18.75％，創同期新高紀錄。公司指出，北美、歐洲與新興市場等地區成長最為強勁，對比去年同期皆有3成以上增幅。而中國市場受封控和物流的影響，前5個月營收與去年同期持平。而嵌入式物聯網平台事業群、應用電腦事業群與服務物聯網事業群表現最佳，僅工業物聯網事業群（IIoT）累計營收略為衰退1.6％。

接單方面，研華5月接單／出貨比值（B／B Ratio）為1.22，累計前5個月BB Ratio為1.34。此外，研華昆山製造中心於5月中旬已恢復正常運作，並透過擴大招工、提高利用率等方式，積極彌補封控期間缺口，整體營運可望逐步增溫。