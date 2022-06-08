台北市新生老屋再添生力軍，位在大稻埕街區的「稻舍」及「貝殼好室」8日對外開放，2棟超過百年的老房子透過北市文化局老房子文化運動計畫，媒合民間單位進駐，活化老屋再利用，副市長蔡炳坤也宣布，年底前將有22處老房子開放。

大稻埕是台北歷史悠久的老街區，具有不同城市風貌，延續清末、日據及戰後各樣的建築型態，蔡炳坤今受邀為「稻舍」及「貝殼好室」剪綵，他表示，老房子運動接下來還有陽明山草山行館、原台北刑務所官舍、賴氏祖厝在年底前營運，累計22處對外開放，讓歷史成為市民生活一部分。

蔡炳坤指出，北市文化資產是全台灣最多，至天已有513處，其中102處、將近5分之1就在大稻埕，「稻舍」及「貝殼好室」原本是都市再生前進基地推動計畫，接續加入老房子文化運動重新修復。

文化局指出，「稻舍」所在的老房子，昔日是「益興碾米工廠」，2年前被登錄文歷史建築，後轉為商業及住宅，營運團隊斥資近200萬元，改造成米食文化餐館。此外，「貝殼好室」在2005年被指定為歷史建築，橫跨清代、日據及近期不同階段的增建形式，如今成為新創集資計畫展示及活動外，也作為共同工作合作空間，乘載著百年歷史老屋，成為創意源源不絕的創新基地。