今天在大聯盟場上天使以5：6不敵紅襪，雙方拚戰到延長賽第10局才分出勝負，紅襪捕手瓦奎茲(Christian Vázquez)擊出安打搶下關鍵分數，也讓剛炒掉教練麥登(Joe Maddon)的天使苦吞13連敗，此戰「神鱒」卓奧特(Mike Trout)敲出全壘打、大谷翔平繳出4支1，但最後仍功虧一簣。

天使因為低迷的12連敗開除老教頭麥登，由三壘教練內文(Phil Nevin)暫代兵符，不過今天仍沒有成功中斷連敗，目前戰績是27勝30敗，離5成漸行漸遠。此戰天使派出蘇亞雷斯(José Suarez)先發投球，他投5局失3分，次局就讓紅襪拿下大局，好在天使前3局也有穩定進帳分數。

首局卓奧特展現決心敲出2分炮，率先取得領先，本季14轟到手，而比賽之後就呈現超級拉鋸戰，雙方不斷互咬，7局結束打成5：5平手，但決勝8、9局兩隊都沒打下分數，使戰線延長到第10局，不過紅襪很快就展開反撲，瓦奎茲敲出一壘安打取得領先。

10局下天使還有反攻機會，但沃許(Jared Walsh)和史塔西(Max Stassi)接連被三振，鈴木清(Kurt Suzuki)則敲滾地球出局，天使遭紅襪投手史川(Matt Strahm)三上三下，終場就以1分敗陣，13連敗追平隊史單季最長紀錄，再輸1場將超越1988-89年跨季13連敗，單獨成隊史最長連敗紀錄。