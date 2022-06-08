確診遺體24小時火化爭議持續延燒，鼎恩禮儀創辦人禮儀師呂古萍今（8）日表示，不管到底要不要在24小時內火化，實務上因為各地的相關條例都有明確指出第5類傳染病不得申請寄存、洗身、著裝、化妝等服務，因此除了火化以外根本沒有其他選擇！

呂古萍今日在《POP搶先爆》接受資深媒體人、「宅神」朱學恒專訪，她指出殯葬業者與家屬都屬於末端，沒辦法主動去爭取多做什麼，業者只能依照指示與家屬溝通、協調，如果主管機關沒有明確的規範、指示、公文、法令或法源，業者真的很難做事。

呂古萍表示，因為過去新聞都有報導，一般只要好好進行說明後，家屬都能體諒第一線的業者必須儘速執行火化，「但是不一定他們能接受主管機關這樣安排」。

對於近日引起的火化爭議，呂古萍說各地機關幾乎都有相關條例，明確指出第5類傳染病不得申請寄存、洗身、著裝、化妝等服務，除了火化之外根本毫無選擇，雖然看似還可以選擇深埋，但是跑流程需要時間，大體的保存會成為最大難關。

呂古萍表示，包括天氣、亡者生前的健康狀況等，有許多因素會影響大體的保存，但只要不能寄存或放入冰櫃，就一定會面臨腐敗的問題，雖然在24小時內火化讓家屬很心痛，但家屬們普遍更不希望親人的大體出現殘缺、腐敗等狀況。