台灣本田於2016年引進新世代跨界休旅車HR-V，當時即以融合SUV的強悍、類雙門跑車的個性化外觀以及MPV的使用機能，在台成功開創都會跨界跑旅風潮，全新世代HR-V今天（8日）正式發表，除了機能與規格進化外，外觀內裝展現品牌全新設計風格，共分為S+勁化版以及Prestige尊榮版兩種車型，售價分別為81.9、87.9萬元，業者透露新車上市未演先轟動，已接下超過2200張訂單。

台灣本田表示，HR-V發展至今已至第三代，其中S+勁化版以前代S頂規等級為基礎，搭載Honda SENSING主動安全防護系統等安全配備，全面蛻變大躍進，而Prestige尊榮版則增添更多實用配備，以高規格的商品品質與撼動人心的親民售價，讓所有喜愛Honda的消費者，均能輕鬆入主，實現全新的移動喜悅，從目前接單的情況來看，Prestige尊榮版約占65%，S+勁化版約35%。

第三代HR-V外觀以前衛的車身摺線延伸至車尾勾勒出LED貫穿式尾燈，同時注入歐系跑旅車斜背式元素設計，增添時尚動感兼具的視覺感受；內裝導入G-frame體感紓壓前座椅及高透氣式豪華皮質座椅、雙區獨立恆溫空調系統（Prestige）等實用配備；車室空間延續Honda獨具一格的MM思想-（Man Maximum Machine Minimum）理念，即車室空間極大化、機械空間極小化的配置，搭載ULTRA SEAT多功能座椅模式設定，讓後座座椅6/4傾倒後實現100%平整化效果，並結合行李廂空間其縱深長度達190公分，為車宿露營的絕佳夥伴。Prestige尊榮版更搭載Hands-free感應式啟閉電動尾門附離開自動關閉，及Paddle Shift換檔快撥鍵提升使用便利性。

HONDA HR-V S+勁化版儀表控台。（陳大任攝）

HONDA HR-V S+勁化版駕駛座左側視野幾乎無死角。（陳大任攝）

HONDA HR-V S+勁化版多功能方向盤。（陳大任攝）

HONDA HR-V S+勁化版排檔座設計。（陳大任攝）

HONDA HR-V S+勁化版空調旋鈕很有質感。（陳大任攝）

HONDA HR-V S+勁化版儀表控台兩側各有一個空調方向控制，可以切換出3種出風模式。（陳大任攝）

HONDA HR-V S+勁化版中央置杯。（陳大任攝）

HONDA HR-V S+勁化版前座椅造型。（陳大任攝）

HONDA HR-V S+勁化版後門開度大，方便乘客進出。（陳大任攝）

HONDA HR-V S+勁化版後座中央扶手可拉下露出兩個置杯孔。（陳大任攝）

HONDA HR-V S+勁化版後座椅面向上收摺可騰出相當大的載物空間。（陳大任攝）

HONDA HR-V S+勁化版後座椅面上摺。（陳大任攝）

HONDA HR-V S+勁化版左右分離摺疊。（陳大任攝）

HONDA HR-V S+勁化版後座前傾打平。（陳大任攝）

HONDA HR-V S+勁化版後座門板置杯孔。（陳大任攝）

HONDA HR-V S+勁化版後座空調出風口。（陳大任攝）

HONDA HR-V S+勁化版後座出風口下方有置物區。（陳大任攝）

HONDA HR-V S+勁化版後座椅背手機收納設計。（陳大任攝）

HONDA HR-V S+勁化版行李廂空間平整。（陳大任攝）

HONDA HR-V S+勁化版行李廂之後座傾倒後可創造極佳的載物空間。（陳大任攝）

HONDA HR-V S+勁化版行李廂下方置物空間。（陳大任攝）

HONDA HR-V S+勁化版車尾造型。（陳大任攝）

HONDA HR-V S+勁化版尾燈造型設計。（陳大任攝）

HONDA HR-V S+勁化版頭燈造型設計。（陳大任攝）

在動力系統部分，HR-V採用1.5L DOHC i-VTEC引擎，最大馬力121ps / 6600rpm，開發團隊特別強化日常使用轉速範圍1500~3000rpm扭力輸出，最大扭力達14.8 kgm / 4300rpm，透過降低變速箱終傳比進而放大輪下扭力，搭配EOP電動油泵提升效率，並透過電腦程式優化讓引擎經常發揮最大扭力輸出，實現絕佳燃油效率17.0km/l，提供駕駛豐沛且流暢的駕乘體驗及超乎預期的節能油耗。

HR-V全車系搭載全新世代Honda SENSINGTM智慧安全主動防護系統，可視角度達100度同時監看三個車道的超廣角攝影機，搭配高速影像處理晶片辨識人、車和路面標線的特徵並計算距離，除了ACC全速域跟車系統、LCDN 前車駛離提醒系統外，CMBS碰撞緩解煞車系統擁有偵測左轉對向來車、橫越馬路的自行車及夜間行人，更針對台灣消費者的需求，搭載偵測前方摩托車的功能，無時無刻為駕乘者安心把關。Prestige尊榮版更搭載LaneWatchTM盲點監視系統，達成更完善的全方位防護，讓HR-V再度引領潮流成為跨界SUV的嶄新標竿。

此外，Honda Taiwan為了讓各年齡層消費者能搶先一睹跨界先驅HR-V的風采，率先打造「ALL NEW HR-V Gather Town線上虛擬展間」專屬網頁（https://app.gather.town/app/wqPaFXQ8jSRqjluH/HONDA-CAMPAIGN），消費者透過創造自己專屬的AVATAR虛擬分身，即可恣意遊走於6大展示區域，包含「廣場區」、「HR-V影展專區」、「賞車試乘區」、「車主休息區」、「NFT專區」及「互動體驗區」，便能隨時隨地、隨心所欲的親臨體驗Honda HR-V虛擬樂園，穿梭在無邊際的元宇宙世界。其中HR-V影展專區將獨家陸續公開HR-V代言人吳慷仁的拍攝幕後花絮，讓消費者在虛擬情境中亦能發掘更多HR-V的優勢；此外有3D線上賞車、預約試乘及互動遊戲等活動，讓每位消費者及網友均能搶先感受HR-V大改款的極致細膩工藝。