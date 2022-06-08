受惠近日梅雨挹注，台南南化水庫水位持續上升，水面已接近溢流口。(劉秀芬攝)

南化水庫上午9時先由緊急放水口進行警戒性放水。(劉秀芬攝)

南化水庫上午9時先由緊急放水口進行警戒性放水。(劉秀芬攝)

南化水庫今年首度調節性放水，11點開啟防淤隧道放水排砂。(台水公司提供／劉秀芬台南傳真)

南化水庫梅雨喝飽飽 今年首度調節性放水 壯觀畫面曝

受惠近日梅雨挹注，台南南化水庫水位持續上升，昨日已接近180公尺溢流高度，8日上午啟動今年首度調節性放水，上午9時先由緊急放水口進行警戒性放水，11點再開啟防淤隧道放水排砂，同時將河床上暫置陸挖泥砂沖至下游，還砂於海。

上午9點時，南化水庫先以廣播警告下游民眾，水庫即將放水，隨後由緊急放水口進行警戒性放水，以每秒10立方公尺漸進到每秒30立方公尺，提醒民眾水庫即將放水，遠離河床以策安全。

放水口隨著水量加大，轟轟的水聲伴著河床上激起的灰泥水花，十分壯觀，部分民眾也提早到緊急放水口旁等待，拍下今年南化水庫首度放水畫面。

台灣自來水公司南化暨鏡面水庫管理所主任王超儀表示，原本預估今天凌晨水庫會滿水位自然溢流，但昨天晚間雨勢趨緩，差約20公分才滿水位，今日照原訂時間進行放水。

台水公司表示，防淤隧道11點開始以每秒100立方公尺放水排砂，預計5點時加大至每秒200立方公尺，估計到明天8點將放水800萬立方公尺。此外，為了民眾安全，今年防淤隧道放水不開放民眾觀賞，道路入口以柵欄圍起，民眾不要強行進入。