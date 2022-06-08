台灣微軟新創加速器今年3月首度進駐高雄設立亞灣雲平台，同時招募新創團隊，8日公布17家入選團隊，其中雅匠科技、開源智造、嘉堂資訊、雄欣科技、凌聚農業、肚肚、點點全球等7家高雄業者突圍獲選。高雄巿長陳其邁出席時被問到台積電何時動土，他說最近疫情影響，所以大概6、7月楠梓產業園區就會動土。

陳其邁出席時表示，亞灣區除了能讓很多的新創公司實現他們的夢想，更重要的就是怎樣能把新的解決方案，不僅在地利用，更能跟國際市場接軌、能夠出海，不僅落實觀念的驗證，還能進化到商業模式與服務模式。

他說，事實上在亞灣區幾乎所有看得到的A級商辦空間全都已經被占滿，因此已針對特貿三及周遭場域加速開發，另外慶富大樓現在也有多家新的包括系統整合公司還有新創公司進駐，整個5G AIoT的相關生態系已經逐步形成。

台灣微軟指出，微軟新創加速器已邁入第3年，迄今培育32家新創團隊，吸引超過3億8000萬元投資，創造逾5億3000萬元商機，未來微軟資料中心在台灣落地啟用後，將引進更多國際資源，提供雲端高速運算效能、大數據分析與AI服務。