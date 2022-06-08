福貞-KY(8411)5月合併營收為新台幣7.04億元，月成長20.30％、年成長20.51%，前5月合併營收31.29億元，年增15.03％；福貞-KY 5月出貨仍受到大陸部份城市封城影響，然在今年新併入的新竹廠挹注台灣區域銷售額，帶動5月業績年增表現不俗，得推升5月整體營收仍維持雙位數的年成長表現。

福貞-KY表示，第二季公司因受到疫情下餐飲類啤酒飲料消費需求縮減的影響，然在訂單需求並未減少下，下半年來自後疫情時代的遞延需求將可望明顯發酵，目前依主要客戶的新品上市時程，以及大陸地區各城市陸續解封後的物流排程來看，最遲7月將會迎來新一波旺季。

夏季旺季的製罐需求以鋁罐為大宗，飲料市場則主要來自啤酒、涼茶與碳酸飲料等。福貞-KY指出，從多家客戶的產品規劃來看，今年夏季飲料市場新增氣泡飲產品成為兵家必爭之地，此對鋁罐市場的進一步擴大，將產生推波助瀾效果，主要由於包含氣泡水與口味氣泡飲等飲料在近幾年快速成長，而過去氣泡飲產品都是以寶特瓶為主要包材，今年起在環保意識提升下，則已可見多家飲料大廠陸續推出採用鋁罐包材的氣泡飲產品。

福貞-KY新竹廠今年第一季即接獲飲料大廠可口可樂公司推出的氣泡飲新品「OOHA 無糖氣泡飲」SLEEK 鋁罐(纖體罐）訂單，此為台灣可口可樂首度推出採用二片式鋁罐作為包材的氣泡飲產品；另在中國大陸製罐業務部份，福貞-KY亦已取得中國大陸涼茶領導品牌－王老吉涼茶，今年新推出荔枝氣泡飲品－荔小吉相關訂單，公司將負責提供鋁罐包材及灌裝充填服務。

雖無法避免受到中國大陸部份城市封城，造成物流降載致影響出貨，然在新購併之新竹廠穩定業績挹注下，福貞-KY自今年2月以來的逐月營收表現，均仍繳出近年同期新高表現。福貞-KY表示，大陸地區各廠預計在第三季度傳統旺季來臨可見明顯的業績反彈，公司今年對於業績仍維持雙位數成長目標，而下半年主要成長力道將會來自疫情後帶動的旺季需求。