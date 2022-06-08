繼7日之後，韓國數千名大卡車司機8日在當地主要港口以及部分貨櫃場繼續罷工。外界憂心若不趕快解決，恐怕會讓已經青黃不接的全球供應鏈，更加雪上加霜。

總部位於倫敦的國際運輸工人聯盟(ITF)於7日表示，韓國的卡車司機工會正在全韓16個不同地點示威抗議，參予者在重要的碼頭不是怠工，不然就已經罷工，包括位於韓國東南方的釜山新港、西海岸的平澤港，還有西北部京畿道的義王貨櫃場等。

全球已經吃緊的供應鏈，好不容易盼到中國大陸復工可以鬆一口氣，但無奈又碰上這次韓國貨櫃車駕駛大罷工事件。部分韓國媒體報導，雖然不是全韓國大貨車司機都在罷工，但若按照現在情況一直延燒數周的話，韓國出口產品從鋼鐵、塑膠甚至消費用品等都將受到波及。

根據韓國官方資料，全球第7大港口的釜山，2021年經手約2300萬個貨櫃並運往全球各地。ITF這個全球性的運輸工人聯盟指出，韓國這場大罷工已經造成各個碼頭、石化廠還有一些物流中心的日常作業不便。

以韓國最大，全球排名第7的韓泰輪胎來說，7日的時候無法將任何一顆輪胎從位於大田的工廠內搬出來，導致當日有約70個貨櫃量無法順利出貨。韓泰輪胎指出，自己在大田以及錦山的兩家輪胎工廠，有超過7成產能都是外銷出口。

至於浦項鋼鐵正想辦法找司機把兩家鋼鐵廠，大概3.5萬噸鋼製品運向全韓各地，運輸量遠低於正常時每日約10萬公噸。對於韓國燒酒大廠真露而言，也因為找不到足夠的大貨車駕駛，目前只有約38%燒酒可以被順利載出去。

嚴格講起來，這次韓國大貨車的罷工活動還進行不到兩天，故全面性的影響似乎不大。8日中午之前，韓國所有12個港口都還有人接手，所以照常運作。韓國最大貨櫃船業者HMM也表示，目前沒什麼重大營運問題。

專家學者認為，韓國新政府以及抗議的工會，雙方可能需要好幾個月的時間來讓罷工事件圓滿落幕。因為，韓國新總統尹錫悅比較偏重整體經濟成長，而不是社會福利項目。