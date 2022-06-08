周三超級股東會日，台積電(2330)、大立光(3008)、華碩(2357)、國巨(2327)等行情發動，權值王領軍半導體勁揚，大陸祭出利多的汽車股同場較勁，航運震盪帆揚，金融、鋼鐵漲幅略收斂，高價股、權值股助陣下，大盤仍站穩5日線、16600關卡。加權指數上漲157.63點或0.95%，報16670.51點，成交量略增2089.93億元；櫃檯指數0.61點或0.30%，報203.14點，成交量578.85億元。

權王台積電股東會，高層預期今年營收成長30%，推升股價終場上漲9元或1.68%，收544元，市值增加2333億元，重登新台幣14兆元，來到14.1兆元；聯電(2303)同樣漲逾1%。鴻海(2317)則小漲0.44%報114元。周三權值股一片紅通通，中租-KY(5871)、日月光投控(3711)等均漲幅亮眼。

高價股方面，IC設計大廠聯發科(2454)強漲4.49%報930元，收復五日線，股王矽力-KY(6415)、大立光漲幅縮小，雙雙收小紅；股后信驊(5274)則力漲3.62%。而營收次高、展望樂觀的亞德客-KY(1590)收漲5.32%報1050元，重返千元，台股重見九千金；千金股除了力旺(3529)收跌2.67%，其餘皆收紅。

電子族群資金占比過半，略增達55.36%，航運族群占比略減至12.12%，金融族群占比同樣減至3.03%。貨櫃三雄的陽明(2609)、萬海(2615)收漲2.3%、1.5%，長榮(2603)則平盤震盪仍收小漲0.69%；航空雙雄華航(2610)平盤作收、長榮航(2618)量增收跌0.73%。

個股成交量，新光金(2888)成交量仍居冠，但收跌0.6%報9.5元，長榮航均第二大量。華新(1605)股價回溫收小紅，成交量排第三。陽明、聯電也擠進前五名。

美國周五將公布更多經濟數據，市場仍持續保持觀望。不過本周正逢5月營收公布期，雖然遇到上海衝擊供應鏈逆風，但營收數據、後市展望仍相對樂觀。分析師認為，台股距離季線16800.92逐漸拉近，若能適時放量還是有機會突破。但通膨、升息、供應鏈、石油漲勢等議題下，都將影響市場資金動向，美股及台股能否突破季線的重要指標，將是投資人關注焦點，短期量能低迷下，預期台股指數短線將會月均線以及季線之間，呈現區間震盪的格局。