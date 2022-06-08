統一今日召開董事會，並且公告證實寶豐隆興業創辦人蔡鎮宇派律師向統一表達擬購買家樂福股權。

統一公告，蔡鎮宇派律師向表達其有意願購買統一持有家樂福的20.50％全部股權。

統一超也同步公告，蔡鎮宇委託傅祖聲律師事務所於函知統一超公司及董事會全體成員，表達其有意願購買本公司持有家樂福19.50%的股權，統一與統一超共計40%，統一目前回應依據法規要在董事會提出，但未表態是否出售給蔡鎮宇。