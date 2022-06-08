台東區農業改良場和業者聯米企業股份有限公司今天舉行水稻「臺東35號」非專屬技術授權；改良場表示，此品種煮出的米飯優雅飄香，且具有不易倒伏、產量穩定等特色。

農委會台東區農業改良場和聯米企業股份有限公司今天在台東舉辦技轉授權儀式。

台東農改場長陳信言致詞表示，水稻「臺東35號」是台東農改場民國105年育成並取得品種權的水稻香米品種，白米外觀晶瑩剔透，米飯具有優雅香味，無論冷食或熱食都Q彈好吃。

另外，這品種具有不易倒伏、產量穩定、低脫粒率及低穗上發芽率等特性，不僅可減輕受異常氣候影響，產生落粒及穗上發芽情形，維持稻米產量品質，且稻穀具耐儲藏特性，尤其低溫長期貯存環境下仍能保有優異稻米品質。

聯米董事長莊麗珠表示，近年試種「臺東35號」香米大受農友好評，栽培時田間就能聞到香氣，生育期也不需要施用太多肥料就長得健康茁壯，米飯口感也相當優異。

莊麗珠說，「臺東35號」的商品「御米」送到比利時參加國際風味評鑑，榮獲風味絕佳獎章一星獎肯定，未來公司將以稻米產銷契作集團產區全力推廣，持續輔導契作農友精進栽培技術，讓更多消費者體驗「臺東35號」香米滋味。（編輯：陳仁華）1110608