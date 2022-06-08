不少人都有睡覺打呼的問題，並且時常因為鼾聲驚醒枕邊人，大多數伴侶會選擇戴耳塞、分房睡等方法解決，不過如果打呼很嚴重，就得要擔心是否罹患「睡眠呼吸中止症」，甚至可能進一步導致高血壓、心肌梗塞等心血管疾病，因此絕對不能掉以輕心。對此，營養師余朱青就在臉書粉專提供6個妙招，幫助擊退鼾聲，解決打呼問題。
●減重
研究顯示大部分肥胖的人，只要減重都能改善打呼的聲量。
●良好的睡眠習慣
不好的睡眠習慣，會讓人在上床時過於疲憊、睡覺時太昏沉，導致肌肉狀態塌軟，而造成鼾聲不斷。
●打開鼻通道
睡前沖個熱水澡，有助於打開鼻通道，進而改善鼾聲。
●多喝水
許多案例研究發現，身體缺乏水份是導致打鼾的主因之一，因此多注意每日的飲水總量，也可以下載APP幫助記錄日常飲水量。
●改變睡姿
改變睡姿能減輕對自律神經的負擔，保有優質的睡眠品質，可以活用抱枕之類的睡眠用品，更容易確保氣管的暢通。
●換枕頭
不正確的枕頭高度是造成打呼的原因之一，通常不嚴重的打呼問題，只要換個枕頭就可以改善。
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