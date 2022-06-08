不少人都有睡覺打呼的問題，並且時常因為鼾聲驚醒枕邊人，大多數伴侶會選擇戴耳塞、分房睡等方法解決，不過如果打呼很嚴重，就得要擔心是否罹患「睡眠呼吸中止症」，甚至可能進一步導致高血壓、心肌梗塞等心血管疾病，因此絕對不能掉以輕心。對此，營養師余朱青就在臉書粉專提供6個妙招，幫助擊退鼾聲，解決打呼問題。

●減重

研究顯示大部分肥胖的人，只要減重都能改善打呼的聲量。

●良好的睡眠習慣

不好的睡眠習慣，會讓人在上床時過於疲憊、睡覺時太昏沉，導致肌肉狀態塌軟，而造成鼾聲不斷。

●打開鼻通道

睡前沖個熱水澡，有助於打開鼻通道，進而改善鼾聲。

●多喝水

許多案例研究發現，身體缺乏水份是導致打鼾的主因之一，因此多注意每日的飲水總量，也可以下載APP幫助記錄日常飲水量。

●改變睡姿

改變睡姿能減輕對自律神經的負擔，保有優質的睡眠品質，可以活用抱枕之類的睡眠用品，更容易確保氣管的暢通。

●換枕頭

不正確的枕頭高度是造成打呼的原因之一，通常不嚴重的打呼問題，只要換個枕頭就可以改善。