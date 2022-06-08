台北市政府網軍爭議燒不停，多名市府員工被爆上班時間使用PTT帳號發文帶風向，近期獎懲狀況陸續出爐，某位林姓員工不僅被記過2次、年度考績丙等，甚至無年終獎金，率先揭露此事的民進黨議員王閔生質疑，調查報告尚未出爐，市府卻急著重懲某位員工，恐怕是想試圖止血。

王閔生日前在質詢時指出，PTT帳號為「LovError」疑似發文帶風向，但身分與內容卻被質疑不合常理，追查一下才發現IP位置在市府，市府清查後確定是台北市會展產業發展基金會林姓員工，最終給予記過2次、考績丙等且無年終獎金的懲罰，另針對交通局科長林育生確定有行政處分，觀傳局最快周四針對科員宋承恩開考績會。

王閔生表示，這幾天很多熱心的網友，找出很多PTT上面的帳號，是用台北市政府的IP，在上班時間發政治文，疑似帶風向，他對此事件也在日前提出正式質詢。

近期遭爆料的員工陸續被各單位開考績會懲處，但王閔生質疑，整體調查報告還沒出來，卻急著提出重懲某位員工，試圖止血，是否能化解外界對於北市府的質疑，就留給社會來評斷。