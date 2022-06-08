為改善熱區停車問題，台南市政府向中央爭取9座前瞻立體停車場，已陸續施工，其中永康區成功里及北區成德里立體停車場總經費共約6.46億元，8日啟動統包工程，預計今年12月動工，2024年8月全部完工，共可增加411席汽車位及85席機車位，2座停車場均朝多目標使用設計，併建活動中心、親子悠遊館、托嬰中心等多元公共服務空間，充分活化土地利用，照顧市民需求。

台南市市長黃偉哲8日率南市交通、民政、社會等局處首長與立委王定宇、林宜瑾等、地方民代共同宣布啟動統包工程，陸續將展開設計作業。

黃偉哲指出，永康區成功里及北區成德里立體停車場特別珍貴的原因在於，第一、位於人口密集區，設置停車場不易；第二、最後一批前瞻計畫4個停車場補助，台南市佔了2個；第三、營造廠商能全力配合；今日啟動的立體停車場工程，是在地鄉親最期待的建設，期望帶給社區、市民及遊客最好的停車服務，並提供活動中心、托嬰及親子悠遊館等公共服務功能，可說是很有意義的公共建設。

南市交通局長王銘德指出，永康區成功里立體停車場位於永仁高中西側，周邊即開發中的精忠二村都更計畫；北區成德里立體停車場附近有花園夜市等熱門觀光景點，區域停車需求較高，為使停車場與活動中心等多目標空間早日完工啟用，工程採統包招標，將設計與施工併案處理，以提高執行效率，原工程總經費約5.7億元，因原物料價格上漲，經2次流標後，在黃偉哲支持下提高至約6.46億元，始順利決標，預計於2024年8月全部完工，提供市民優質、便利的停車空間與環境。

永康區成功里立體停車場經費共約3.87億元(中央補助1億元、南市府自籌2.87億元)，初步規劃地下1層與地上7層，設置195席汽車位與40席機車位，並闢建成功里活動中心(1樓)、商場(1樓)及親子悠遊館(2樓)。

北區成德里立體停車場經費共約2.59億元(中央補助0.81億元、南市府自籌1.78億元)，初步規劃地上4層，設置216席汽車位與45席機車位，並闢建成德里活動中心(1樓)及托嬰中心(1樓)等多目標使用空間；立體化除有效增加停車供給，亦發揮土地利用綜效，且工程採統包方式，具部分設計完成即可施工的優勢，可望縮短完工期程。

黃偉哲表示，停車場完工啟用後，能有效紓解周邊停車需求，並提供民眾交誼、親子遊樂、托育等多元空間服務。未來營運將導入智慧停車管理系統，提升停車場使用效益與服務品質，營造智慧與便利的停車環境。(品觀點記者張雅雲/台南報導)