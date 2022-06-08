潘姓男子涉嫌行竊電纜，遭警方鎖定逮捕。（大湖警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

1名潘姓毒蟲因沒錢購買毒品，因發現苗栗縣大湖鄉義和村南湖活動中心內堆放一批待施工使用的電纜，利用空檔潛入竊走電纜變賣花用，工人發現電纜被竊報案，警方連日追查鎖定潘某涉嫌重大，日前循線赴獅潭鄉逮捕潘嫌函送苗栗地檢署偵辦。

日前，1名劉姓工人發現堆放在大湖鄉義和村南湖活動中心內電纜線短少，研判可能遭竊，經清點被竊電纜共有7米長，初估損失金額約4萬元，隨向轄區大湖警分局報案。

警方獲報後成立專案小組追查，經調閱沿線路口及周邊監視器，發現1部懸掛環保回收車牌休旅車，因車牌與車身不符，研判駕車男子非常可疑，經運用科技執法設備，鎖定該車輛行蹤後，警方尾隨埋伏追捕，發現男子人車前往苗栗縣獅潭鄉苗62-2線某路段，大湖警分局偵查隊副隊長賈立任、分隊長劉子成、大湖派出所副所長蕭松林及汶水派出所所長林坤源等人，趕往攔截圍捕，逮捕潘姓男子，並於車上置物箱內查獲安非他命吸食器一組，潘嫌坦承行竊電纜及吸食二級毒品安非它命，全案詢後函送苗栗地檢署偵辦。

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