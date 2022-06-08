疫情升溫帶動民眾網路購物與社群使用頻率，也讓各種利用網路、通訊軟體進行的詐騙案發生率激增。為了保障民眾財產安全，台北富邦銀行積極啟動「阻詐防線」，全面增強警民防詐合作及防詐培訓，讓第一線行員變身為阻詐達人。今年截至5月底，已成功攔阻120件詐騙事件，避免約新台幣7,000萬元的財損，過去三年總計攔阻超過2億元詐騙財損，全力守護大眾資產安全。

北富銀副總吳世勛表示，為了有效防堵詐騙，北富銀特別將防詐機制內化成為行員的反射機制，藉由互動、觀察與關懷，針對高風險詐騙可疑樣態，包括短期內密集交易、高齡用戶大額匯款、投資匯款（包含海外期貨、基金、股票等），以及可疑案件卻執意匯款等情況加強警覺，並增加與家人及警方的聯繫頻率，透過更緊密警民合作搭建防線，提升攔阻成功率，幫助民眾免於詐騙損失。以日前在北富銀大同分行發生的一起阻詐案為例，當時江姓商人在網路上誤信投資詐騙話術，打算提領180萬元現金進行投資，幸而到北富銀辦理提匯款時，經行員仔細詢問後警覺有異，與大同警局警員協力勸阻並且進行調查，成功攔阻這次詐騙事件的發生。

吳世勛提醒，詐騙集團常利用高報酬率、零風險等話術誘使民眾上當，或假冒購物平台、金融機構員工或檢察官等身分，以各種理由進行脅迫恐嚇，但這些詐騙行為共同特徵都是要求民眾進行「匯款操作」，因此北富銀在匯款當下會細心詢問，目的是為了保護客戶財產安全；同時行內於客戶臨櫃交易時，除了關懷提問之外，還會主動提供客戶「防制詐騙關懷卡」閱覽，以提醒客戶注意免於受騙，有疑慮者則會由分行向匯款收款行進行照會，了解匯入帳戶往來情形是否有疑似詐騙集團人頭帳戶之態樣。吳世勛也建議，凡遇到匯款要求務必「停看聽」，暫停付款、冷靜觀察、撥打165防詐專線，聽聽專家建議，都能幫助自己避免掉入詐騙圈套。

北富銀多年來致力於防範金融詐騙成效斐然，除了積極構建第一線阻詐防線，更持續發揮金融科技優勢，與內政部警政署攜手投入智能預警機制研發，並因應企業金融、中小企業融資、個人金融等不同態樣優化多元化風險控管和即時徵信機制，期望以「預防」為目標，為民眾打造更安全、安心的金融生活與體驗。