八貫（1342）雖受到部分戶外訂單取消及遞延出貨，以致5月營收1.9億元，較上月略減，但在航太/救生之逃生滑梯及歐洲新客戶的防彈背心標案訂單持續增加，仍較去年同期成長38.5％；前5月營收10.3億元，年增率43.3％。

八貫表示，在不同訂單挹注下，訂單持續增溫，及產能持續滿載至今年10月情況下，今年設定營運目標依舊審慎樂觀看待。

八貫擁有皮布料及成品組件兩個事業群，主要從事TPU（熱可塑性聚氨酯彈性體）機能性布料產品及其相關成品組件之二次及三次製造加工及銷售；終端應用於高端醫療、航太、救生、戶外用等產業，且產品多數屬需要認證的產品，技術門檻相對高。主要外銷至美洲、歐洲以及亞洲等地。

八貫指出，7日董事會通過董事候選人名單，其中新面孔有南良集團蕭宇喬女士（一般董事）以及福特六和汽車前總經理邴兆齊先生（獨立董事）。希望7月7日股東臨時會選舉通過後，新任當選董事，能指引公司新的發展方向以及帶動公司新的成長動能。