台灣人喜歡到日本、韓國及東南亞國家旅遊，如今這些地區相繼解封，我國仍停在討論階段，交通部長王國材接受網路節目專訪時指出，觀光局已研擬好一套入境指引，準備迎接外國旅客，例如要有2天前PCR陰性證明、打滿3劑疫苗、團進團出等，但最終仍要視中央流行疫情指揮中心是否核定，以及何時實施。

王國材表示，疫情前我國1年的觀光產值約8500億元，其中約4500億元是國外觀光客帶進來的，而目前為止，4500億只剩200億左右，影響確實很大，經歷2年多紓困振興，現在政策走向與病毒共存，國際觀光也會在某個時間進來。

王國材說，入境檢疫7＋7下個階段，可能就是3＋4，但現在疫情進入高原期，而國外還有變種病毒，考量國內醫療量能，如果變種病毒在高原期進來，是讓疫情指揮中心最擔心的。

王透露，觀光局已經做好一套出入境旅客指引，包括進來前2天PCR陰性證明、打滿3劑疫苗、團進團出之類，已先送到疫情指揮中心核定，縱然核定了，何時實施也要看疫情狀況。

至於開放國外旅客後，是否以團體客為優先？王國材指出，是同時開放或初期以團體為主，都要看疫情變化而定，目前國內旅遊業者就是熱身操兵，準備最好的服務與遊程，透過國旅市場測試，等到邊境一開，就可以立刻端出來給外國旅客。