基隆「2022城市博覽會」K沙灣展區今日正式對外開放，市府首度公開基隆要塞司令部。（陳彩玲攝）

基隆「2022城市博覽會」K沙灣展區今日正式對外開放，市府首度公開基隆要塞司令部。（陳彩玲攝）

基隆「2022城市博覽會」K沙灣展區今日正式對外開放，市府首度公開基隆要塞司令部。市長林右昌表示，這次展區結合科技運用與藝術進駐，轉譯不同時代古蹟的文化意義，讓民眾享受沉浸式數位體驗，邀請大家城博開展期間前來體驗。

林右昌說，基隆要塞司令部在日治時期的管轄範圍涵蓋整個北台灣，到了軍管時期改為海巡署北部巡防指揮部，轄區包括新北石門到花蓮漢本，不管在歷史、軍事或國防上，都有非常重要的地位。

林右昌指出，感謝後備指揮部及海巡署支持，提供營區成為歷史建物，並得以納入大基隆歷史場景計畫，讓原本戒備森嚴的軍事基地對外開放，透過歷史再造，讓鄉親還有下一代能夠了解光復營區的過去，未來則將透過策展把該處變成孩子的樂園，增加觀光的歷史文化深度。

文化局長陳靜萍表示，要塞司令部串連沙灣歷史文化園區，這次總計開放6個文化資產點讓民眾一次完整體驗，凝縮了基隆史前、大航海、清領、日治與戰後國民政府來台等，不同時期歷史文化，走一趟K展區就像歷經了基隆歷史風華，其中最令人好奇的，莫屬過去從未對一般民眾開放的基隆要塞司令部。

陳靜萍提到，基隆要塞司令部1928年竣工，過去被稱為「基隆要塞指揮所」，配有重砲兵聯隊，身為日治時期北台灣最高之軍事指揮中心，管轄範圍涵蓋基隆、澳底、金山、淡水、新竹、後龍等地區，國民政府來台後，改名「光復營區」，戒備森嚴，外人無法輕易靠近。

文化局補充，這次沙灣展區將有8大亮點，司令部古蹟主建物將有「基隆.zip」，用不同科技媒介回顧展望基隆歷史人文及古蹟風華；二樓的「就從這裡開始」採藝術進駐創作形式，邀請5位藝術家帶來原住民編織、光影藝術、AR互動與空間創作等現地作品。