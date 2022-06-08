新冠疫情衝擊各行各業，其中全國屠宰場因屠宰從業人員染疫導致屠宰量能下降，加上端午節後公雞過剩，為穩定土雞產銷秩序避免價跌，全國養雞協會啟動規格外大公雞屠宰凍存計畫，以穩定價格。

紅羽土雞常為傳統節日祭祀所用，尤其偏好母雞，不過端午節剛過，出現公雞過剩的現象，全國養雞協會指出，若規格外(過大、羽冠不完整)公雞進到指標性的環南市場，將影響全台土雞的價格。

此外，由於屠宰場人員染易導致屠宰量能下降，土雞產地價5月底開始下跌，全國養雞協會提出「111年端午節後自主調節逾量大公雞穩定價格計畫執行辦法」，預計屠宰凍存7.5萬隻，體重達3公斤的超大雞，將補貼毛雞價差每台斤3元，屠宰場則支付農民每台斤46元，該計劃補貼上限為100萬。

全國養雞協會土雞組組長翁鼎祥表示，端午節拜拜的時候母雞抓太多，結果公雞過剩，規格外的大公雞如過進到環南市場勢必拉低拍賣價格，中南部的產地價也會跟著跌，加上屠宰人員接連染疫，屠宰量已經掉了快3成。

翁鼎祥指出，兩周前紅羽土雞產地價每台斤約51元，現在已經掉到49元，飼料、雛雞、防疫工資、抓雞工資一直提高，加上天氣不穩定導致雞隻出現熱緊迫的折損，成本無形中一直增加；去年上半年紅羽土雞的養殖成本落在每台斤35-36元，今年同期已經來到44-45元，若成本繼續往49元逼近，大家真的會開始怕了。

他說，今年1到4月的虧損還沒賺回來，好不容易5月有賺，結果6月價格又開始跌，所以產業才有共識自行調節大公雞數量，提前止血。

農委會表示，規格外的紅羽土雞因為與市場的出貨規格不符，市場接受度也低，通常規格外土雞佔總量5％到10％，因此產業才會自主調節雞隻，減少後續損失，屠宰冷凍後會導入加工使用。