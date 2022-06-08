受今年梅雨季以來最久滯留鋒影響，中央氣象局持續發布豪雨特報，本島除了宜蘭、台東，其他17縣市全數警戒。鋒面滯留，今降雨集中西半部，尤其中南部山區雨勢明顯。氣象局長鄭明典PO文，指高雄外海有一大片回波正在發展，「西南部平地要下雨了，請民眾留意」。

鄭明典指出，這片回波會帶來劇烈降雨，由於它持續朝東走，愈接近陸地雨勢愈大，至於什麼時候到，還要看它的移動速度。中南部居民要特別小心，這波降雨所帶來的致災可能。