藝人豬哥亮2017年因延誤治療大腸癌逝世，崇尚自然療法的許達夫醫師在個人臉書發表「西醫以恐怖手術及化療加速豬哥亮死亡」，引起醫界譁然，事後台中市政府醫懲會以許販售的「天仙液」未經科學證實等理由，處以停業2月與教育處分。許達夫不服，提覆審與行政訴訟一審均遭駁回，經最高行政法院發回，更一審本月1日判決，認定中市府裁罰許的法規與事實不符，撤銷原處分。可再上訴。

判決書指出，許達夫於台中開設自然診所，長期推崇自然療法，鼓吹病患購買天仙液、電解水機與蜂膠等產品，違反衛福部公告「醫事人員代言產品之處理原則」，並依醫師法第25條第5款「業務不正當行為」，將其移付台中市政府醫懲會，許最終因未經科學證實，即販售天仙液等理由，被處以停業2月且須接受20小時教育處分。

案經許提覆審被駁回，許再提行政訴訟一審仍遭駁回，上訴二審，最高行政法院於2021年7月廢棄原審，發回更審。

台中高等行政法院更一審本月1日判決，認定許男販售的天仙液被登記為食品，許違法宣傳該食品具有醫療功效，中市府理應依法禁止許進行違法宣傳，但卻僅要求許提出天仙液具醫療效果的證明，更以許無法舉證而懲戒，並不合法。

更一審合議庭指出，販售食品均不得宣傳醫療功效，若中市府認定許違反，應以食品衛生安全法論處，而非醫師法，此外，醫懲會的會議紀錄中，決議以醫師法第25條第4款懲戒許男，原處分的決議書卻又寫上，以醫師法第25條「第5款」懲戒，兩者互相矛盾，認為原處分有違誤，故撤銷原處分。可上訴。