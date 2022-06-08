27歲美女主持人驚傳猝逝！該名主持人外貌甜美，口條又是一級棒，原任職於大陸安徽合肥衛視，前途無可限量，近來因感冒併發肺炎住院，身體卻在短短2天突然抽搐，經醫師搶救仍宣告不治，如今經過屍檢過後，她的離譜死因竟是院方用藥錯誤，讓家屬情緒十分地激憤，要求醫院方面必須給出一個交代。

劉振亞一張張最後照片，被父母放在抖音成為她的人世間最後紀錄。(圖/抖音)

劉振亞是家中獨生女，從小被父母悉心照料長大，當上合肥衛視主持人前途一片光明，4月14日因發燒到醫院抽血，診斷肺部感染後住院，17日主治醫師要求進一步做支氣管鏡檢查，不過此檢查帶有侵入性，家屬一度猶豫，畢竟可能會有咳血或是感染的風險，最終在「18日選擇相信醫生的建議」。

劉振亞生活照也被放到抖音。(圖/抖音)

哪知道，女主持人劉振亞術後，她的口腔和鼻腔皆大量出血，甚至身體還無法行走，必須坐在輪椅才能回病房，檢查隔天報告卻「肺炎支原體」感染，20日她病情急轉直下，出現胸悶、胃痛等症狀，晚上突然抽搐不已，現場又只是實習醫護人員，只會做心臟按壓並未用體外電擊器，白白錯過黃金搶救8小時。

劉振亞努力登上主持人的舞台。(圖/抖音)

雖然後續醫生趕來插管，劉振亞搶救2小時仍不治身亡。家屬哀痛要求屍檢，直到5月23日報告出爐，完全並非醫生先前所說的肺炎支原體感染，而是使用莫西沙星藥物產生心律不整，最終才有心源性猝死發生，家屬指控院方沒事先通知，竟擅自更換藥物才讓劉振亞白白送命，因此不能原諒院方所為。