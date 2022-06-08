彰化基督教醫院遭爆從去年起陸續有10名醫師「被離職」，還有醫師遭霸凌，知名律師呂秋遠表示，醫療院所的主治醫師目前並未受到勞基法保障，即使被逼退，也很難主張個人的勞動權利，原因在於衛福部認為，讓主治醫師適用勞基法，會衝擊傳統醫病關係，呂秋遠直言，要醫師相忍為國，卻不考慮他們是不是會過勞，「醫師都不能依法捍衛自己權利了，醫療品質會好？」

呂秋遠今（8）日於個人臉書指出，就彰基現在的態度就是「一切合法，謝謝指教」，完全沒有要和醫師協商的意思，原因在於主要負責病患生老病死的主治醫師，根本不適用勞基法，過去有不少醫師曾被不同的醫院，以不同的理由逼退，只要醫院不續聘，醫師根本無法在法律上有任何主張。

呂秋遠表示，在108年9月以前，住院醫師也不適用於勞基法，後來才受到法律保障，規定醫院不得任意解雇，至於責任更重大的主治醫師，卻被以「自主性高、工作態樣多元」為由，不納入勞基法保障，導致主治醫師和院方之間，形成詭異的委任關係，而不是僱傭關係。

呂秋遠說，即便是一年一聘，每年都簽約，其實早就形成不定期勞動契約，但只因不適用勞基法，醫院要主治醫師走，就只能走，工作權完全沒有保障，且衛福部認為，讓主治醫師成為勞基法規範對象，會衝擊傳統醫病關係，進而增加醫療糾紛、交接班頻率增加，影響照顧延續性，因此只打算修醫療法，讓醫師的權益可以在醫療法增列專章中受到保護，但修法也遙遙無期。

呂秋遠直言，每次都要醫師相忍為國、撙節成本，卻不考慮醫師在醫院高層的鬥爭下，會不會過勞、薪水會不會太低，只會想著，病人權益不能受損、醫院成本不能太高、健保預算不能提高，「請問主治醫師過勞，醫療品質會好？醫師都不能依法捍衛自己權利了，怎麼能好好保護病患的健康呢？」他認為，唯有把主治醫師納入勞基法，才是保障醫病關係最好的方式。

對於多名醫師具名指控遭高層逼退，彰基昨天發新聞稿，表示不會對醫師的控訴做回應，但因不實指控已造成院方傷害，會保留法律追訴權。