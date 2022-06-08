民進黨桃園市長人選至今尚未定案，桃園市長鄭文燦今出席民進黨中執會後受訪表示，今天並沒有討論，但民進黨選對會做很好的安排，推出很好的人選。

鄭文燦任期屆滿，但是桃園市長最近由誰參選，尚未明朗，鄭文燦會後離開前接受媒體訪問表示，民進黨會做很好的安排，也會推出很好的人選，大家照時間表完成就可以了，今天沒有討論；有媒體追問，時間會落在6月底還是8月。

鄭文燦重申，「選對會會做很好的安排」。