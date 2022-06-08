《幻想名將傳》宣傳影片

由芬格國際股份有限公司代理發行的日式幻想三國放置卡牌RPG手機遊戲《幻想名將傳》今（8）日於雙平台正式上線。除了公開豐富的事前預約獎勵之外，官方也釋出一系列開服慶典活動等待玩家體驗。此外，官方特別邀請到凱琪、文老爹、平民百姓、魔理花、狂暴小建等知名實況主輪番上陣，介紹本作情報及遊戲試玩。

唯美日系畫風！打造爽快體驗

匠心巨製的三國卡牌手遊震撼來襲！武將特色形象鮮明，英才周瑜少年得志，諸葛臥龍運籌帷幄，多位才女佳人齊齊現身。一顰一笑一回眸，亦詩亦韻亦端莊，恍然夢回三國亂世，歷史人物的神韻躍然眼前！100多位高顏值武將陸續登場，製作團隊追求高品質畫面和用心還原人物細節，致力於帶給玩家無與倫比的視覺享受。

精緻立繪角色，抽卡輕鬆收集

放置輕鬆Play！養成絕對不累

與傳統繁複的操作不同，為帶來更加輕鬆愉快的遊戲體驗，本作以「放置」為玩法核心，通過便捷的指尖微操和巧妙的武將搭配，即可輕鬆擊敗眾多強敵。戰梟雄、升官銜、收錦囊，魏蜀吳群陣容隨心配，多種玩法其樂無窮。

養成資源，一鍵轉換

歡慶開服典禮！好康放送不停

《幻想名將傳》自開啟事前登錄活動後，在眾多玩家的熱情支持下，已擁有超過50萬人次的預約，同時也收到了許多來自玩家的支持鼓勵和優秀建議。為了回應大家的期待，官方也不遺餘力地準備了更多福利反饋大家。除了已知的預約里程碑獎勵以外，還能通過官方粉絲團參與抽獎活動，獲取更多超值好康。此外，為慶祝遊戲正式上線，官方還特別整理了開服六重大禮，只要參與開服系列活動，免費VIP特權、瘋狂400連抽、4000元寶、全套紅裝和多位六星武將均可輕鬆收入囊中！

開服好康多多，不課也能輕鬆玩

群星卡司上陣！演繹幻想三國

即日起，官方特別邀請凱琪、文老爹、平民百姓、魔理花、狂暴小建等知名實況主， 6 月8 日至 6 月 9日將在各自的頻道為玩家們解說試玩。感興趣的玩家可查看以下實況時間表，跟隨他們一起步入日系幻想三國世界。

實況主輪番上陣，實力演繹名將萌姬

實況主輪番上陣，實力演繹名將萌姬

「三國萌姬天團」人氣票選活動正在火熱進行中。在這個蟬鳴的初夏，有酷酷御姐、賢惠佳人、元氣少女將為大家展現不一樣的三國魅力。事不宜遲趕快前往活動網頁打造你心中的專屬萌姬天團。

「三國萌姬天團」人氣票選火熱進行中

《幻想名將傳》雙平台開放下載

官方指出，本作已於雙平台正式上線，玩家不僅可以和好友一同建立軍團、識滿天下，也可以跨服競技、挑戰副本。玩家首日登錄還必得183連抽。

雙平台下載連結（免費）

欲知更多有關《幻想名將傳》活動消息的玩家，可前往遊戲官網、遊戲官方FB進行查詢了解。