中磊(5388)今(8)日召開董事會，擔任30年董事長得王伯元卸任，轉任榮譽董事長，由現任總經理王煒接任董事長一職，這是獲董事會全員一致通過，總經理一職由技術長林斌接任，王伯元回顧中磊30而立，想當年「三顧蘇州」找來目前新任董座王煒，一路以來中磊穩定成長，他期望台灣未來不僅有護國神山台積電，而是可以有「護國群山」，而中磊也可以是群山中的一員。

王伯元表示，中磊30而立，自己為中磊感到驕傲，自己的階段性任務已經完成，中磊目前已經成功達成ABC公司的階段性重要里程碑，即A Billion-dollar(美金) Company營收規模的公司，下一個目標就是2個Billion-dollar(美金)Company。回想當年，接棒董事長的王煒是自己女兒美國同校同學，透過女兒的介紹，力邀王煒加入中磊，當時，王煒已經在蘇州當地一家公司外商公司擔任總經理、工作達4年，可說是「三顧蘇州」，而自己感謝這30年來，中磊經營團隊交出一張亮眼的成績單，相信今年產業雖然受到疫情衝擊，但相信今年中磊還是會有很好的成績單。

王伯元進一步表示，台灣的半導體產業當下有要護國神山台積電(2330)，長遠來看，希望台灣可以有護國群山，而中磊也可以是群山中的一員。

新任董座王煒表示，這幾年來，中磊成功的兩大要素就是，充分授權的董事長(王伯元)，以及可以完全交付重要任務的夥伴(林斌)，這是中磊成功的要素，他強調，科技業是沒有老闆的產業，重要的是人才，每一個人都是扮演中磊重要螺絲，透過一群人的努力，把價值創作出來，在整體經濟蓬勃發展的同時，中磊搶搭上這波熱潮，中磊從單一產品公司一路走到現在電信寬頻設備大廠，儘管其中受到多次大環境的挑戰，現在已經高達8成營收是來自全球運營商，這樣的成果絕對不是個人可以達到的。

王煒也說到，今年中磊即有可以能挑戰2個Billion-dollar(美金) Company營收的規模，至於接下來要走到3個Billion-dollar(美金)的規模、甚至更多，則需要讓更多的產品走出家用和更大的產品規模。