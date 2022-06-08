福斯集團表示，旗下的西班牙高性能汽車品牌CUPRA在2025年前將推出3款電動車，包括在西班牙製造的首款純電動車。
CUPRA品牌與同樣是福斯的西班牙子公司喜悅(SEAT)品牌關係密切，主要是生產高利潤的性能跑車。預計即將推出的電動車分別為Terramar、Tavascan、UrbanRebe。
CUPRA執行長Wayne Griffiths說，公司中期目標是每年交付50萬輛車，並將國際擴張擴大到新市場，以及進入新領域。
自2018年成立以來，CUPRA已經交車20萬輛，2021年營收來到約22億歐元(約23.5億美元)。
Terramar為首款的運動休旅車，為插電式混合動力車款(PHEV)，2024年將在奧迪的匈牙利工廠生產。
Tavascan為電動概念車，預計2024年推出，生產細節尚未公布。
UrbanRebe計畫在2025年推出，為公司未來幾年最重要的規畫，並為CUPRA轉型純電動車的關鍵。若西班牙政府同意，將在喜悅位於巴塞隆納的工廠生產。
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