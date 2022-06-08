外媒報導，特斯拉執行長同時也是航太公司SpaceX創辦人馬斯克上周向SpaceX員工表示，到2025年或甚至更久，公司都不太可能讓星鏈（Starlink）衛星網路事業公開上市。這意味著星鏈的股票首次公開發行（IPO）時間表可能再度延後。

馬斯克在全員出席的會議上表示：「我不確定IPO的確切時間，但也許會在3、4年後，我不知道，只是猜測」。

正如他先前所說，馬斯克強調星鏈業務需要「一帆風順的環境」，並具有良好的可預測性，「到那個時候，我認為將其分拆出去並讓它上市才有意義」。

根據媒體先前取得的公司內部資訊，馬斯克此前的目標是最快在今年讓星鏈進行IPO，他在2019年5月發出的電郵中表明「大約3年內讓星鏈上市可能行得通」。

不過他之後推翻了這個想法，並在去年發出推文稱「至少需要幾年時間，星鏈的營收才能具有合理的可預測性」，他並表示「在這之前上市會非常痛苦」。

SpaceX尚未回應媒體置評請求。

SpaceX上個月底宣布現在星鏈在全球擁有超過40萬名用戶。迄今SpaceX已經發射大約2,500顆衛星支持這套網路系統。

根據星鏈基本月費110美元和最近的用戶數估算，該業務一年的服務營收超過5億美元。在最新回合的籌資中，SpaceX的估值達到 1270億美元。

上周四馬斯克向SpaceX員工表示，「不應該認為上市是一條必定通往財富的道路，公開市場是善變的，如果你沒有達到預期，真的會被迎頭痛擊」，他並表示：「上市絕對會讓人痛苦，而且股價只是讓人分心」。