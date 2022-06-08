禾聯碩（5283）8日召開股東會，禾聯碩董事長蔡金土指出，今年面臨原物料價格、運費和管理成本上漲，加上新台幣匯匯率重貶採購成本提高，雖然今年家電銷售量會再成長，不過毛利率很難維持。

禾聯碩股東會通過去年財報及股利政策，去年營收63.6億元、年增5.5％，每股純益10.69元，為連續六年獲利逾一個股本，上、下半年度各配息4元，全年度合計配息8元，以8日收盤價計算，現金殖利率約7.1％。

蔡金土指出，包括鐵、鋁、塑料等原物料價格上漲，運費和進港貨櫃停在碼頭租金也大幅提高，以前一個貨櫃200～300美元，現在要2,000多美元，過去貨櫃在碼頭能停留二個月，現在只能停二至周，加上新台幣匯率從28元貶至29元多，種種不利因素，讓成本壓力大增。

而今年第二季起疫情升溫，通路、賣場人流減少，加上近月來梅雨的天雨因素，使家電銷售較為停滯，不過看好如空調、冷凍櫃及如抑菌風扇等小家電這類的利基商品銷售持續成長，今年家電整體銷售量不會衰退。

禾聯集團位於龜山A7的新大樓即將完工，未來禾聯辦公室、物流倉儲均搬至新大樓，由於倉儲挑高5～6米、面積3.2萬坪較原先大一倍，將可望大幅提升集團產銷及物流綜效，而舊總部大樓則由原先規劃飯店，因為觀光業景氣衝擊，可能改建為廠辦大樓。

禾聯碩表示，因應本土及進口品牌的競爭，將會持續研發創新人工智慧技術及在地化產品的整合開發，並建構全系列物聯網家電生態鏈，產品線會往如窗簾電機、燈控開關等居家產品線發展，擴展目標市場至各大建築案場。