新北中和2歲男童恩恩確診過逝事件延燒，恩恩爸今表示，1922橫向聯繫花了143分鐘讓他無法接受，指揮中心說1922並無調度119跟防疫計程車權限，新北市副市長劉和然今在疫情說明會表示，這2年疫情期間，民眾認知1922是疫情專線電話，當天新北市衛生局接到1922轉北區管制中心電話時，恩恩已經送到醫院在接受治療了。

針對消防局「模擬」還原現場一事，消防局是否是先有告知恩恩爸爸？新北市消防局救災救護指揮中心主任李宇松表示，恩恩爸爸到消防局前一天主動表達要想要到勤務中心了解作業環境，為呈現疫情期間119的進線量情形，所以還原當時話務忙碌的狀況，讓恩恩爸了解疫情嚴峻當下，119當時就是如此忙碌，119在協助恩恩就醫期間，電話爆量達190通，比當下呈現得更為忙碌，強調不影響恩恩爸後續聽錄音的權益，也不涉及錄音造假問題。

至於恩恩爸希望取得當天119的橫向完整聯絡通聯紀錄，消防局長黃德清說，包括119與衛生局、119連絡醫院的處置作為，通聯時間與內容都已經把資料交給恩恩爸爸。

對於行政院發言人羅秉成今表示，此事已成新北市政府的危機，新北市政府副發言人張紹斌回應，堂堂中央發言人，竟然說出政治危機這種話，難道想要下指導棋嗎？新北市上午已提告，相關資料都已交給檢方，案件已進入司法調查。

新北市議員參選人卓冠廷也爆料，給恩恩爸爸的8通錄音，但消防局只給5通電話譯文，消防局打給媽媽的3通電話譯文，疑是是市長室決定要抽掉的，是因為內容對市府不利才被抽掉，張紹斌痛批，消防局已向恩恩爸爸說明並提供相關資料，參選人為了自己的選舉聲量編造故事非常不可取。