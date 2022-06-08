國內新冠肺炎疫情持續升溫，高雄8日新增1萬1026例本土確診個案，為了避免病毒在校園內快速傳播，高市府防疫團隊先前宣布高中以下校園12日前停止實體課程，全面改為線上教學，許多親師生都相當關心是否會延長線上教學時間，對此，高雄市長陳其邁表示將於9日對外公告。

高市府說明，經疫調發現青少年因為活動力旺盛，上周又適逢端午連假，青少年的確診比例在近期有略為升高的趨勢，許多民眾都相當關心下周是否繼續暫停校園實體課程，相關規定將會在晚間召開專家會議，並於9日對外公布是否延長線上教學時間。

高市府衛生局分析新增確診個案年齡分布發現，確診比例最高的仍是50到64歲民眾，百分比為19.2％，而0到11歲則是11.5％、12到19歲7.4％、20到29歲14.2％、30到39歲16.1％、40到49歲17.1％、65歲以上14.5％。

高市府教育局指出，5到11歲兒童疫苗持續接種當中，截至7日為止，兒童疫苗第一劑接種比率已達74％，基本上多數學生都已建立保護力，緊接著會持續到國高中校園替學生接種疫苗，根據統計，目前已經有8％國高中學生接種完3劑疫苗。