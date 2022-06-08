成功大學校長蘇慧貞任期即將於明年1月底屆滿，新校長表訂於11月出爐，校方4月底啟動新任校長遴選機制，原定5月底截止收件，但罕見僅2名校內人士獲得推薦，由於不符推薦人選至少6人，今天宣布將延長遴選公告。

成大今年遴選新任校長先前一度傳出「內定」，還有人於PTT爆料，稱遴選過程為黑箱作業，校方也曾出面澄清闢謠，但此次遴選校長罕見冷清，也被聯想是否因該風波而影響校外人士遴選意願？

副校長李俊璋表示，推薦人數不足，應該與宣傳不夠有關，因此延長推薦到6月20日，也會請遴選委員會推薦人選。他也重申，外界爆料均屬臆測，遴選委員都是社會公正人士，遴選產生新校長過程均為各院公開作業，絕不可能有內定疑慮。

李俊璋表示，目前遴選委員會接獲電子與紙本超過10封以上推薦信，多推薦成大校內2名人選，另也有推薦校外的人士，不過，其餘人選初步審查，資格多不符合「擔任教授5年以上、教育行政工作3年以上」規定，目前符合資格者，僅有2人。

他說，國立大學校長遴選推薦期程多為2個月，這次推薦人選不足可能與時間太趕有關，且宣傳不足有關，延長公告後，目前海外校友會已有意推薦人選，同時校方也會努力尋求各方推薦，相信能夠達到6人以上。