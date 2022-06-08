為選出屏東縣當季最優質愛文芒果，屏東縣政府於昨(7)日舉辦「111年屏東縣優質愛文芒果評鑑」比賽，以最公正的方式，為民眾挑選出最優秀的愛文芒果。本次除了挑出果品最優質的芒果外，也把禮盒外包裝設計及果品包裝等列入評比，選出冠軍、亞軍、季軍及優勝5名，於今(8)日頒獎。

111年屏東縣優質愛文芒果評鑑，冠軍為枋寮地區農會張秀琴，亞軍枋山地區農會戴正一，軍枋山地區農會陳志成，優勝有5名，分別是枋山地區農會吳石郎、盧旺昇、陳生章，枋寮地區農會洪紀坤、林仕維。現場除了頒發獲獎的果農外，縣長潘孟安還體驗了手做芒果奶酪蛋糕，香濃的奶油及卡士達醬，配上滿滿的芒果餡料讓潘縣長打趣地說道：「我做的要加錢了!」，另外，還有許多用芒果做的麵包、生吐司、奶酪等多樣化商品，潘縣長也是讚不絕口，沒想到芒果還能有這麼多的變化。

潘孟安表示，現在正值屏東愛文芒果盛產的季節，今年受到氣候影響，產量也大幅減少了，但很恭喜獲獎的果農們，能在45組參賽者以及5位評審的評鑑下中脫穎而出，在這樣的環境，種出品質絕佳的芒果，也請全國消費者千萬把握屏東芒果新鮮上市時機，屏東芒果正著時。農業處說，愛文芒果是屏東縣重要的夏季水果，也是外銷主力果品。屏東縣的種植面積每年增加，截至去（110）年的統計，共有4140公頃，位居全臺第2大產區。由於屏東日照長，土壤氣候適宜，在農民精湛種植技術管理下，品質為最好。每年4月底起就是屏東愛文芒果產期。

而這次的比賽活動在昨日下午開始，經過產、官、學三方專家共同評鑑，果品必須具備3章1Q其中一種才能取得參賽資格，也顯示出縣府對安全果品的用心。除了安全外，果品則依評鑑標準「外觀」、「重量」、「口感」、「糖度」與「包裝設計」，能讓民眾能買到自用送禮兩相宜的芒果禮盒。此外，經由品質評鑑活動，可加強宣導農民從產地提昇果品品質，建立分級包裝觀念，提升本縣愛文芒果的安全形象與市場價值，促進本縣愛文芒果市場競爭力，提高農民收益。