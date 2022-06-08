民進黨立委高嘉瑜前男友林秉樞因施爆遭起訴，林的律師團昨晚發出聲明，若非閱卷，就不知林與高嘉瑜應是一對「相愛相殺」，深愛對方又各有性格上缺點的親密戀人。對此，高嘉瑜今天表示，林秉樞律師所發表的言論，已違律師倫理，更有藉媒體輿論帶風向之虞，手法極其惡劣，已達違法程度及應送懲戒標準。

高嘉瑜表示，閱卷、再製內容僅能做爲訴訟所用，而非對外散布甚至發表主觀評論，且對造律師所調閱卷、再製內容，多為林秉樞自己製造之言論、自己重複的語音，以林秉樞單一刻意製造的片面之詞再稱是閱卷所得，以此手段，竟開始透過媒體刻意帶風向，完全是出口轉內銷、混淆是非的做法。

高嘉瑜批評，林的律師藉由閱卷、再製刺探當事人隱私，還拿來炒作博取版面，賺取媒體聲量，其心可議，更可想像若卷證拷貝重製後，被告律師將食髓之味，藉散布內容繼續傷害被害人。

高嘉瑜委任律師李永裕認為，林的律師表示是從卷證資料得知，然而不論是依據刑事訴訟法第33條第5項規定，或是新北地院的裁定，都有禁止被告及辯護人將卷證做訴訟以外的使用，林的律師發表的言論內容，已達違法程度，且也對高嘉瑜造成傷害，懇請媒體不要協助對造律師違法行為報導卷證內容。