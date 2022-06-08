梅雨季雨下不停，日本洗衣達人表示，濕氣跟髒污是病菌的溫床，例如穿過8小時的襪子與濕毛巾放室溫下18個小時，細菌數量就會暴增近100倍，明顯變臭。建議衣服洗好最好在5小時內徹底曬乾。

日媒報導，洗衣達人Izumi Onuki指出，病菌最喜歡在有水氣的地方生長，像是穿了一天8小時的襪子與濕毛巾放同個籃子，在室溫25度下放置18小時，細菌數量就會增加近100倍之多，產生明顯臭味。

至於要如何防止髒衣服發臭，Onuki表示，首先將穿過的髒衣服放在通風良好、乾燥的場所，使用過的毛巾先晾乾再丟洗衣籃，如果放很久才要洗衣服，建議定期使用洗衣噴霧除菌。他說，洗衣機特別容易在梅雨季時沾附黴菌，產生臭味，平時最好將洗衣機打開通風，保持內部乾燥。

在洗衣服方面，襪子、內衣等貼身衣物可以翻反面洗，讓直接接觸皮膚的那面徹底洗淨，也可選抗菌效果好的洗衣精加強清潔。晾衣服時，先把衣服用力甩4到5次加速脫水，最好在5小時內將衣服徹底曬乾，否則衣服受潮又會加速細菌滋生。