歷經交往9年的網紅女友周揚青祭出「毀滅式分手」，羅志祥形象敗壞，大陸的工作全數停擺，他也回到台灣低調沉潛，期間開設了YT頻道，但直到今年1月登上花蓮跨年舞台，才算正式復出，羅志祥這段時間經常透過社群分享生活，昨天深夜(6/7)卻突然貼出了私訊截圖，突然開罵，原來此事與粉絲有關。

羅志祥昨天深夜突然發出IG限時動態，內容是一則私訊截圖，他完全沒幫對方的帳號、大頭貼打上馬賽克，原因是對方冒充了他的身分，對他人詐騙，騙徒打著悲情牌調情，對象是羅志祥的粉絲，激喊：「親愛的，我想要的只是讓妳有耐心，我用我的生命發誓，在我的演唱會之後，我會邀請妳，或者我會拜訪妳，這樣我們就可以在第一次約會時出去，也讓我們的關係公開」。

羅志祥公開私訊截圖，連對方帳號跟大頭貼都沒打馬賽克，揭露對方是騙徒。(取材自showlo IG)

騙徒花言巧語，要女方不要傷害他的感情，「我只想和你過一個理解、愛和幸福的生活，我想讓你明白，我可能不是你正在尋找的完美男人，但我會在你需要我的任何時候一直在你身邊」，迷湯灌好灌滿。

騙徒更說，自己為彼此的關係制定好了計畫，「所以請耐心等待……我只需要妳的信任和耐心…」，而女方一直沒回應，他就進一步逼迫，不斷傳訊息「親愛的妳好嗎？」、「妳還在忙？」，本尊羅志祥獲報後，看了內容不禁暴怒，直接公開對方帳號，痛罵「冒牌祥你們是不是個集團呀？！」、「到處冒充騙人要幹嘛？」，希望眾人小心受騙，要認明正身，「因為我有藍勾勾，他木有」。