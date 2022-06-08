宜蘭縣今天（8日）新增1420人確診，累計確診個案5萬4048人，今天另新增5死個案，其中有3人沒施打過疫苗，宜蘭縣長林姿妙今天宣布，明起將提供孕婦及公私立托嬰中心工作人員，每人2劑快篩試劑，以守護孕婦、幼童的健康安全。

衛生局表示，今日新增5名死亡個案，年齡介於60歲至80多歲間，5位皆為男性，其中3人未施打疫苗、1人施打1劑、1位施打3劑，1人為長照機構的住民，5人從5月20日至6月2日發病，5月26日至6月2日期間病故。

衛生局表示，為了守護孕婦的健康安全，縣府將免費提供每人2劑快篩試劑，自明日下午1時起，設籍宜蘭縣且領有「孕婦健康手冊」的婦女，可持「孕婦健康手冊」及身分證至居住地或戶籍地所在衛生所，領取2劑家用快篩試劑，每人限領1次，若是本人無法親自前往，可以委由親友代領。

林姿妙也宣布，自即日起宜蘭縣20家公私立托嬰中心工作人員、宜蘭縣登記列管居家托育的服務人員，每人可領取2劑家用快篩試劑；公私立托育中心工作人員請洽縣府社會處領取，而居家托育服務人員請洽居家托育服務中心領取。