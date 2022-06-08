澳洲指控中方出動殲-16戰機危險攔截P-8A反潛巡邏機

分析家周二說，隨著澳洲和加拿大加入，美國領導的五眼聯盟（Five Eyes）已使出新招，藉由空中逼近偵察中國，來挑釁北京，並考驗解放軍的決心。而數據顯示，最近這類飛行在東海和南海出現了數十次。

據中方官媒《環球時報》7日報導，專家說，最近澳洲的挑釁比美國還魯莽，而類似行動可能會更頻繁地發生，並有更多美國盟友參與。他們並指出，解放軍會有所準備，以有效的技術手段，來偵察並警告驅離對方。

中方國防部新聞發言人譚克非周二說，澳洲1架 P-8A反潛巡邏機5月26日進入中國西沙附近空域抵近偵察，不顧中方反覆警告，連續逼近中國西沙領空。解放軍南部戰區組織海空兵力對澳軍機進行識別查證，並予以警告驅離。

他強調，澳洲軍機嚴重威脅中方主權安全，中國軍隊採取的應對措施專業安全、合理合法。澳方顛倒黑白，一再散播虛假信息，鼓吹制造對立對抗，中方對此表示堅決反對。「我們正告澳方，立即停止類似危險挑釁行徑，嚴格約束海空兵力行動，否則將承擔由此引發的一切嚴重後果。」

另一方面，加拿大則在東海進行類似行動。一位追蹤開放資源飛行數據，但要求匿名的專家周二說，對中國進行逼近偵察和挑釁的，大都是美國，澳洲和加拿大軍機同時這麼做很罕見。

不過，這位專家指出，澳洲和加拿大的空中逼近偵察活動今年激增。據路透報導，數據顯示，從2月24日到3月11日，澳洲軍機已先後飛台灣北方的東海偵察6次。另一方面，加拿大軍機在東海從事所謂的聯合國安理會決議任務時，解放軍戰機在4月至5月26日期間曾多次接近。

此外，北京大學旗下智庫《南海戰略態勢感知計劃》（SCSPI）說，美國經常逼近中國偵察，5月至少出動41架大型偵察機到南海執行這類任務，同時他們還對中方海軍的航母「遼寧」艦進行其他偵察活動。

分析家說，美國似乎在玩新花招，呼朋引伴，一起來編織逼近中國偵察網，這樣一來，他們收集的情資就能在五眼聯盟架構內分享。

北京軍事專家魏東旭指出，澳洲和加拿大透過那些軍事行動，收集解放軍的部署和演訓細節等情資，並提供給五角大廈。而正在建構間諜聯盟的五角大廈，則會利用所有成員的技術優勢，對解放軍進行戰略圍堵。也因此，解放軍必須靠偵察來因應這些威脅並自衛。

他強調，解放軍靠完整的預警系統，得以追踪對方的偵察機，並出動戰鬥機，要是它們接近敏感區域，就能加以警告驅離。

還有觀察家說，美國駕駛相當熟悉解放軍的對策，當遭遇攔截時，不會哭得像小娃娃似的，可是澳洲和加拿大就不同了，他們指控解放軍的對策不安全，但卻暴露自身缺乏經驗，作賊喊捉賊像小丑似的。