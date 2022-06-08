薪傳智庫數位科技全球首創的「智慧型引導企業推動永續專利平台」，由電腦扮演顧問角色，力助中小企業解決「缺經費、缺人才、缺經驗」三缺困境，並按部就班引導企業推動永續，達到省時省力省成本的高效益，並在高雄市地方型SBIR計畫支持下，有效解決企業推動CSR／ESG的所有困境。今（8）日在高雄軟體科技園區舉辦CSR＆ESG平台開台暨永續規劃師誓師典禮。

今天與會貴賓包括加工處楊伯耕處長、林岱樺立法委員、高雄市政府經發局高鎮遠副局長以及參與簽署的永續規劃師等共同見證。在「No ESG No Business」及「No ESG No Money」的趨勢下，產業推動ESG更顯急迫性。薪傳智庫數位科技發表CSR＆ESG平台，對於正面臨「缺經費、缺人才、缺經驗」三缺困境的中小企業，無異提供了一項ESG絕佳解決方案。

薪傳智庫公司董事長黃沛桐致詞表示，全世界目前正如火如荼推動永續，但是所有培育機構僅教導各種準則、規範(What)，並未教導如何推動方法(How)。薪傳公司將多年推動永續實務經驗，將步驟化繁為簡，歸納萃取成全球唯一之SESP方法論，並據此開發出全球首創之O2O2O專利平台。

她說，此平台可協助企業全方位盤點，擬定推動策略，兼具廣度與深度，過程(擬定策略、建置企業永續DNA)與結果(產出報告)兼顧，更可建立雲端數位資料庫，以方便下一年檢討推動新戰略，而且具國際第三方稽核認證。

加工處楊伯耕處長致詞表示，科技產業園區已成立ESG輔導團，協助園區企業導入ESG，但目前仍缺乏有經驗的「業師」及相關的專業軟體服務業者。此際，薪傳公司所發展「智慧型引導企業推動永續平台」，由電腦扮演顧問角色，按部就班引導企業順利推動永續，解決了專業業師及軟體問題，對加工處輔導企業導入ESG，有如及時雨。他相當期待薪傳公司能夠加入園區的輔導團隊協助企業推動ESG。

薪傳智庫公司是專業輔導企業推動CSR／ESG的新創公司，而其首席顧問連亮森是前資策會處長，在其全力參與下，平台建構了多項優勢。連亮森首席顧問表示，國際關於永續的相關準則、規範非常龐雜，動輒幾百上千條，令人一時難以消化吸收，台灣目前是有錢也搶不到永續人才的窘境。

尤其是中小企業正面臨缺經費、缺人才、缺經驗的三缺困境，企業要推動真是困難重重。而薪傳的CSR平台，就猶如傻瓜相機的概念，化繁為簡，可以讓一個沒受過專業永續訓練的人，在平台的引導下，一步一步順利推動，且完全合乎國際最新準則，適時解除中小企業被國際供應鏈斷鏈危機。

黃沛桐強調，薪傳智庫是以推動永續為志業的公司，期待各企業能共同推動永續，善盡企業社會責任。若一家企業推動永續，即是一家企業點亮社會；若能所有企業共同參與，即是所有企業共同點亮世界」。因此薪傳公司積極培育推廣顧問(永續規劃師)，並藉由今日舉辦推廣顧問(永續規劃師)誓師典禮，期望共同點亮世界。