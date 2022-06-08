台鋼雄鷹原本預計在下周一、三舉行測試會，沒想到報名人數大爆炸，也讓測試會必須增加1天，領隊劉東洋表示，測試會除了有基本身體素質測試外，會以實戰為主評估選手，「除了測試會，現在林振賢教練在看的也是一個，關鍵會在選秀後幾輪的選手，看能不能從中挖到所謂的『珍珠』。」

台鋼測試會原定13、15日舉行，沒想到最終有457人報名，也讓測試會必須要增加16日一天。劉東洋表示，3天測試會主要透過實戰方式觀察選手，除了執行統籌教練林振賢外，也會邀請幾位具有職棒資歷的教練幫忙觀看測試會，聽取他們的意見，再與林振賢、球探部門一起做討論。

針對測試會及未來選秀方向，即戰力的部分會以大專、業餘為主，高中生則是會選較潛力的，林振賢說：「測試會會看大家比較沒注意到、檯面下的選手，會盡量去觀察。」

這次測試會人數大爆滿，林振賢笑說可能要從早看到開燈，「一邊牛棚會安置Rapsodo的儀器測試轉速、球速，一邊牛棚給野手，再看實戰丟球的感覺。」

成軍首年球員人數，林振賢表示大約抓40人左右，「加上擴編選秀、自主培訓的加進來，選秀能不能選這麼多人還要討論。」劉東洋也說，從這些可吸收的人數、質跟量都要做綜合評估，決定季中選秀要選多少人，「可能要到測試會後才會有比較明確輪廓出來。」

至於大專、業餘人選，林振賢表示，必須要做沙盤推演，「一軍即戰力、高中生有潛力、戰力外都會去考慮，如果是戰力外打二軍比較可惜，因為他們都具有經驗、技術，只是要觀察體能有沒有下滑，另外年齡也是有考量。」