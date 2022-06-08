LINE是很多台灣人愛用也常用的通訊軟體，不過有名網友說他使用LINE群組時傳訊息會特別卡，釣出不少苦主說也有遇到同樣的狀況，有內行網友說應該是群組太多的問題，而且如果不適時刪除不必要的訊息，不管哪支手機都會很卡。

原PO在PTT以「大家的LINE會很卡頓嗎？」為題發文指出，他最近用LINE發覺傳訊息很卡，特別是進群組看訊息打字也會卡卡的，而且Line佔了6G多的空間，卸載後重裝比較好，但過了一段時間又開始有一樣問題。

對於原PO的疑問，許多網友說是群組太多的問題，「 有加社群的話，把社群的對話紀錄砍掉會好很多」、「不需要講機種，因為只要加入稍微熱門的社群、群組，訊息量多的話就算iPhone 13也撐不住，只要刪掉就可以復原了」、「社群＋1，進去社群的設定刪聊天記錄就順多了」、「 LINE的社群是你打開軟體之後才逐條同步，所以會卡死」。

也有網友透露遇到相同的狀況「 我是選照片等讀取要等很久，然後偶爾訊息跑不出來」、「 每次選照片就在那邊給我卡頓」；其他網友則說「每天都要清理LINE的垃圾」、「LINE就是爛，而且iOS版的LINE已經寫得比安卓版好了，看看隔壁安卓LINE多慘」、「換電池後會改善」。