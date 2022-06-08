南投縣6日新增1705例確診，累積確診人數達28608例，居隔人數4838例，居家照護人數7276例，衛生局長陳南松表示，中部染疫已進入高峰，重症轉院至台中等地越來越困難，因此衛生局展開「區域聯防」，由縣內各大醫院就近轉診，真的無法才轉送其他地區，會持續協調病床、調度可用人力。

南投縣確診人數屢創新高，急診掛號增多，讓縣內醫療量能吃緊，病床壓力遽增，包括南投醫院、竹山秀傳、中榮埔里分院等都增加病床，目前新冠各式專責病床約有200床左右，但已經無法負荷目前中重症病患需要。

陳南松表示，目前高峰期確實讓南投醫療量能吃緊，目前已經展開「區域聯防」方式，病患有轉院需求先究竟轉診到鄰近的醫院，若滿載或急性重症病患，才考慮轉送外縣市醫學中心，像南投醫院將疑似腦炎的確診兒童送往台中，草屯佑民滿床後就協調轉院到南投，同舟共濟互相互助。

陳南松強調，面對疫情各大醫院都已經加開專責病床，像南投醫院已經從48增加到70，加護床也從1床家加到5床，竹山秀傳也計畫從26增加到32，台中榮總埔里分院也從16床增至26床，除了病床也積極協調各家醫院可調度人力。